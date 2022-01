Operação policial prende investigados por roubos em Itapeva

Na manhã desta segunda-feira (03) uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar juntamente com a Guarda Civil Municipal prendeu três investigados por roubo em Itapeva.

Os policiais civis, militares e guardas municipais cumpriram diversos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão expedidos em desfavor de investigados pela prática de crime de roubo no município. As investigações iniciadas pela DIG – Delegacia de Investigações Gerais apontaram a participação de várias pessoas investigadas por crime de roubo ocorrido em uma loja de celulares situada no centro, no mês de dezembro de 2021.

Na manhã de hoje dezenas de policiais se reuniram na sede do 54° Batalhão da Polícia Militar de Itapeva para dar início ao cumprimento dos mandados. Três pessoas foram presas temporariamente e seis mandados de busca domiciliar foram cumpridos na cidade Itapeva.

Além das prisões foram apreendidos diversos objetos de interesse para a investigação.