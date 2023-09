Uma mega operação envolvendo a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE Itapeva, Delegacia de Investigações Gerais – DIG Itapeva, Guarda Municipal de Itapeva, DIG e DISE de Araraquara, além da GCM e PM de Tabatinga foi realizada entre esta quarta-feira (27) e quinta-feira (28).

De acordo com os policiais envolvidos nesta operação, há meses uma investigação estava sendo realizada para identificar pessoas envolvidas com o tráfico de drogas que culminou na “Operação Baleiro”.

Esta operação conjunta deflagrada nesta quarta resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão. Quatro deles foram cumpridos em Itapeva, outros quatros na cidade de Tabatinga, região de Araraquara.

A operação resultou na prisão de duas pessoas em Itapeva e uma em Tabatinga. Além dos indivíduos presos, foram apreendidos alguns objetos que estão relacionados ao tráfico de drogas.

Ainda segundo a Polícia Civil, os indivíduos presos são suspeitos de comandar o tráfico de drogas e pertencerem a uma organização criminosa e agora estão à disposição da Justiça.