A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes –DISE de Itapeva capturou na manhã desta sexta-feira (25), seis pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas em Ribeirão Branco.

De acordo com a Polícia Civil, por quatro meses a DISE investigou o tráfico de drogas nos Bairros Itaboa e Campina de Fora, na zona rural do município de Ribeirão Branco. Por força dessa investigação o poder Judiciário expediu Mandados de Prisão e Mandados de Busca e Apreensão domiciliares.

Na manhã de hoje, Policiais da DISE juntamente com Policiais Civis da DIG de Itapeva, da Delegacia de Itaberá, da Delegacia de Ribeirão Branco e Guardas Municipais de Itapeva e Itararé, deram cumprimento aos citados Mandados. Um rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas e uma adolescente que mora com ele foi apreendida. Ao todo foram capturadas seis pessoas, e cinco residências foram revistadas.

Na prisão em flagrante foram apreendidos: 1.644 gramas de maconha em cinco porções, 202 gramas de crack em 05 porções, 3,4 gramas de crack em 18 porções, R$206,85 em dinheiro, 01 balança de precisão, dois telefones celulares e anotações.