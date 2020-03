Operação Pare e Siga será realizada na Estrada Vicinal Governador Mário Covas, no Bairro de Cima

Operação Pare e Siga será realizada na Estrada Vicinal Governador Mário Covas, no Bairro de Cima

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Obras, com o objetivo de solucionar os transtornos causados aos munícipes em épocas de chuvas em ruas do Bairro de Cima I, realizará serviços de infraestrutura urbana na localidade. Quem vem de Ribeirão Branco ou Bairro de Cima II, sentido Centro do município, por meio da Estrada Vicinal Governador Mário Covas, passará pela operação Pare e Siga, em virtude das obras que serão executadas.