Operação da polícia detém jovem com drogas no Portal Itapeva

No início da madrugada de sábado (13), um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas no Portal Itapeva.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento pela imediações do bairro em uma operação para inibir aglomeração de pessoas e perturbação de sossego público quando deparou-se com um veículo parado no meio da rua com dois indivíduos na parte de fora e outro dentro do carro.

Os policiais decidiram abordar os indivíduos devido ascircunstâncias de horário e local onde estavam, ao perceber a abordagem um jovem que estava dentro do veículo acabou jogando algo em um matagal próximo ao carro. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os abordados, porém ao verificar o que havia sido dispensado, os policiais encontraram 35 eppendorfs de cocaína.

Diante da situação, os policiais encaminharam os indivíduos para o Plantão Policial, onde o delegado responsável ao tomar ciência do caso determinou a elaboração de boletim de ocorrência de Tráfico de Drogas/Ato Infracional e a apreensão da droga e do dinheiro que estava em posse do jovem.

Dois dos indivíduos foram liberados, e considerados testemunha do caso, já o jovem flagrado jogando o entorpecente deverá responder pelo delito e só foi liberado na presença de sua genitora.