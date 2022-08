Na tarde desta quinta-feira (11), a Polícia Civil através da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE de Itapeva prendeu um homem por tráfico de drogas na Vila São Benedito.

Contando com o apoio da Guarda Civil Municipal os policiais se deslocaram para uma residência no bairro depois de uma investigação que apontou o local como ponto de tráfico.

Ao realizar a busca pela residência os agentes encontraram diversas porções de drogas, balanças de precisão e apetrechos para o tráfico, também foi apreendida uma espingarda de pressão.

Um homem que estava no local foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.