Ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e apreendeu grande quantidade de drogas.

A Polícia Civil de Itapeva através da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes realizou na manhã desta quarta-feira (19), uma operação conjunta com a Guarda Civil Municipal que culminou na prisão de um jovem e a apreensão de drogas na Vila Mariana.

De acordo com os policiais, durante investigações foram levantadas informações sobre um ponto de venda de drogas do referido bairro. O local em questão é uma edificação abandonada onde a DISE já efetuou ao menos outras cinco prisões em flagrante pelo tráfico de entorpecentes.

Diante das informações levantadas, os policiais com o apoio da GCM organizaram uma ação que culminou na prisão de um indivíduo encontrado no local com diversas porções de drogas.

No total foram apreendidas 67 porções pequenas de crack, 01 porção maior de crack (50,2 g), 51 porções de maconha em um pote, 133 eppendorffs com cocaína, 08 porções maiores de maconha (470 g), 01 balança de precisão, 03 cartuchos para arma de fogo e R$60,50 em dinheiro.

O jovem de 22 anos que estava com a droga acabou preso e ficou à disposição da Justiça.