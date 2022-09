Na manhã desta sexta-feira (16), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva – DIG deflagraram a operação “Rio Verde” para combater o furto e receptação de maquinários agrícolas.

Durante as investigações ficou comprovado que o grupo criminoso atuava nas cidades de Itapeva, Itaberá, Avaré, Botucatu e Sorocaba, de onde subtraiam os maquinários, adulteravam os sinais identificadores e posteriormente revendiam em outros estados da federação.

Quanto a forma de atuação, restou-se evidenciado que os criminosos realizavam um levantamento prévio da propriedade rural e posteriormente retornavam com caminhões guincho e pranchas para consumar a delito.

Durante o cumprimento dos mandados de busca foram apreendidos diversos documentos, celulares, arma de fogo, munições e veículos.

Ao todo, foram expedidos 20 mandados de prisão e 30 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Participaram da operação aproximadamente 70 policiais civis e 25 viaturas das Delegacias Seccionais de Itapeva, Avaré, Itapetininga e Sorocaba.

Até o final do período da manhã, ao menos 10 presos foram conduzidos à Delegacia de Capão Bonito para formalização das ocorrências.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem no sentido de identificar outros integrantes do grupo.