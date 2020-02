Operação da Polícia Civil prende quadrilha em Itaberá

Na manhã de hoje, 17 de fevereiro, policiais civis da DIG de Itapeva prenderam quatro homens e uma mulher que planejavam praticar crime de roubo em uma casa lotérica do município de Itaberá.

As prisões fazem parte da “Operação Maloteiros” que investigava quadrilha especializada em roubar valores no momento em que o montante é retirado do interior das casas lotéricas.

No momento da abordagem, um dos autores tentou fugir, mas foi capturado por policiais civis logo em seguida.

Os roubadores já praticaram outros crimes da mesma espécie na região de Itapeva (Buri e Apiai), onde foram subtraídos mais de duzentos mil reais.

Além dos presos, dois veículos e uma motocicleta de alta cilindrada, que seria utilizada no roubo, foram apreendidos.

Também participaram da operação policiais civis da DISE de Itapeva e também da Delegacia do município de Itaberá.