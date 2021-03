Operação da Polícia Civil prende motorista com 1 Kg de cocaína na SP-258

Uma operação da DIG-Delegacia de Investigações Gerais e da DISE-Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes acabou com a prisão de um motorista na manhã de quarta-feira (10), em Capão Bonito.

De acordo com os policiais que participaram da prisão, o motorista foi abordado pelo quilômetro 210 da Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258.

Ao realizarem buscas pelo veículo, os policiais encontraram um tablete de cocaína. O motorista que saiu de Salto/SP não informou o destino que seguiria. Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao indivíduo que viajava sozinho no veículo e agora encontra-se à disposição da Justiça.