Na manhã de sexta-feira (19), a Polícia Civil de Itapeva realizou em parceria com a Guarda Municipal uma operação que culminou na prisão de dois homens além de apreensão de drogas e arma.

De acordo com os policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, houve uma investigação que culminou em Mandados para revistar casas em três endereços, as casas acabaram sendo revistadas simultaneamente.

Além dos Policiais da DISE, participaram desta operação policiais da DIG – Delegacia de Investigações Gerais e a Guarda Civil Municipal.



Em uma das residência da Vila Mariana, quando os policiais chegaram no local, um indivíduo empreendeu fuga pelos fundos, mas foi capturado após pular por alguns imóveis. No local de onde o mesmo fugiu foram encontradas 18 pequenas porções de maconha, uma porção de crack a granel pesando cerca de 31 gramas e R$ 426,40 em dinheiro.

Esse indivíduo que fugiu tem 21 anos de idade e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Na outra residência na Vila Mariana, o sujeito investigado não foi localizado no local e também nada de ilícito foi encontrado.

Já em uma residência na Vila São Camilo os policiais encontraram o investigado, o qual é foragido da Justiça, era de Araraquara e estava em Itapeva a mais ou menos um ano e meio.

Neste local os policias encontraram mais drogas, sendo cerca 934 gramas de maconha, cerca de 13 gramas de crack, uma pistola semiautomática calibre 635, uma balança de precisão e 66 reais em dinheiro. O indivíduo desta casa também foi preso em flagrante.