Operação da Polícia Civil prende 8 pessoas por furto de cobre

Na manhã desta quinta-feira (01), policiais civis da DIG de Itapeva, com o apoio de várias delegacias subordinadas a Seccional de Itapeva/SP deflagraram a operação denominada “Cabo de Força”.

Segundo informações da Polícia Civil a investigação teve por objetivo combater o furto e receptação de materiais elétricos subtraídos de concessionarias de telefonia e cabeamentos de irrigação de fazendas da região.

Durante o trabalhos de investigação apurou-se que os furtadores visavam o cobre existente no interior dos cabos subtraídos.

Foi ainda apurado que a organização criminosa composta por furtadores e receptadores agiam em várias cidades da região.

Foram apreendidos durante a investigação quase uma tonelada de cabos e outros materiais.

Durante as diligências realizadas nesta manhã foram presas preventivamente 08 pessoas, sendo sete homens e uma mulher

Tambem foram apreendidos nesta data quase 70 quilos de fio de telefone relacionados com crimes de furto ocorridos em ocasiões anteriores.

Também foram apreendidos outros objetos de interesse da invesrigacão, dentre aparelhos celulares, um veículo, anotações e outros itens.

As investigações se deram graças ao apoio do Poder Judiciario e Ministério Público de Itapeva.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem no sentido de identificar outros integrantes.

Os presos foram conduzidos aos Centros de Detenções Provisórias de Cerqueira Cesar e Votorantim e onde permanecerão a disposição da justiça.

Aproximadamente quarenta policiais civis e doze viaturas participaram da operação.