Uma operação conjunta das Polícias Civil, Militar e Municipal terminou com dois traficantes presos na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com a Polícia Civil, a operação se deu depois que investigação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE de Itapeva/SP, apontou algumas residências como ponto de distribuição de drogas em dois bairros do município.

Diante das investigações, o Poder Judiciário expediu ordens para que duas casas fossem revistadas, uma na vila Mariana, conhecida por seus pontos de vendas de drogas e outra no Jardim Virginia, local onde um dos indivíduos investigados estaria escondendo as drogas.

Na manhã de hoje, policiais da DISE com apoio da Delegacia de Investigações Gerais – DIG, GCMs e PMs deram cumprimento a essas Ordens Judiciais. Chegando as viaturas defronte ao ponto de venda de drogas na vila Mariana, um indivíduo saiu em fuga pelos fundos correndo por telhados e jogou uma sacola enquanto fugia.

Após perseguição, esse indivíduo foi detido e a sacola que ele jogou foi apanhada, na mesma havia 238 porções pequenas de crack e 329 eppendorffs com cocaína. No local de onde fugiu, os policiais ainda encontraram R$ 1.597,75 em dinheiro.

No outro endereço, os policiais encontram quatro tabletes de maconha que pesaram 2.553,5 gramas. Neste local outro indivíduo foi preso e encaminhado para a delegacia onde ambos os detidos permanecem à disposição da Justiça.