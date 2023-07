A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes DISE juntamente com a Guarda Civil Municipal de Itapeva e a Delegacia de Investigações Gerais – DIG, prenderam na manhã de sexta-feira (07), um homem por tráfico de drogas na Vila Mariana.

A prisão ocorreu após investigações da DISE que apontaram que o local revistado servia como ponto de drogas.

No local os policiais localizaram um indivíduo e juntamente com ele foram apreendidas 264 pequenas porções de crack, 199 eppendorffs com cocaina, 37 porções de maconha,R$ 236,00 em dinheiro, embalagens, balança e um facão, aparentemente usado para fracionar a maconha.

O preso tem 23 anos e já tinha antecedentes por tráfico de drogas.