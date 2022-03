Desde o início da tarde de quarta-feira (02), a Guarda Civil Municipal de Itapeva vem realizando uma operação na Avenida Vaticano visando coibir o trânsito irregular de caminhões pelo local.

Dezenas de motoristas já foram parados e autuados por transitarem pela avenida. Vale ressaltar que logo no acesso à Avenida Vaticano existem placas de sinalização apontando a proibição de acesso ao local com caminhões, no entanto, os motoristas ignoram o aviso e adentram a via.

Muitos moradores reclamam do trânsito constante de caminhões pelo local e de danos às edificações devido a esse tráfego.

Até o momento ainda não há números oficiais de autuação, porém de acordo com os GCMs haverá mais fiscalizações no local.