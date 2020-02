Operação da DISE prende duas mulheres por tráfico de drogas

Uma investigação realizada pela DISE – Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, rendeu a prisão temporária (30 dias) de duas mulheres, uma da cidade de Riversul e outra de Itaporanga.

Elas são investigadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na operação de hoje, dia 19, a Dise contou com apoio da Polícia Militar, do Canil da Guarda Municipal de Itararé, Polícia Civil de Riversul e Itaporanga e da DIG de Itapeva.

Durante a investigação foi efetuada prisão em flagrante com apreensão de droga.