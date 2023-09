Na tarde de terça-feira (12), a Polícia Civil de Itapeva, através da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes em conjunto com a Guarda Civil Municipal, prendeu um indivíduo por Tráfico de Drogas.

A ocorrência foi registrada no Jardim Bonfiglioli, onde de acordo com a Polícia Civil uma residência já estava sendo monitorada devido a denuncias de que pelo local funcionava um ponto de vendas de drogas.

Investigações confirmaram a denuncia e assim a Polícia armou uma operação e contando com o apoio da Guarda Civil Municipal foi até o local e logrou êxito em deter um indivíduo e apreender drogas na residência.

Segundo os policiais, no total foram apreendidas 21 porções de cocaína, duas porções de maconha e R$ 500 em dinheiro, além de embalagens e balança para pesar a droga.

O indivíduo preso foi encaminhado para a delegacia onde o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do homem que aguarda audiência de custódia.