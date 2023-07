Na tarde de sexta-feira (30), em operação de combate ao tráfico de drogas, a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE e a Guarda Civil Municipal de Itapeva – GCM prenderam mais um traficante na Vila Mariana.

De acordo com os policiais, na chegada dos agentes ao local um homem partiu em fuga de um imóvel abandonado usado como ponto de vendas de drogas. O homem correu por telhados e quintais de outras casas até que foi detido.

No local onde o indivíduo estava foram apreendidos 1.729,80 em dinheiro, 216 pequenas porções de crack , 212 eppendorfs com cocaína e 31 pequenas porções de maconha.

O detido passará por audiência de custódia neste sábado (01). O preso tem 25 anos e é réu primário de acordo com a Polícia Civil.