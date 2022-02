Na manhã desta sexta-feira (25), uma operação conjunta da Polícia Civil com o apoio da Guarda Municipal culminou com a prisão de um traficante na Vila Mariana, em Itapeva.

De acordo com a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE de Itapeva, uma investigação apontou duas casas como ponto de venda de entorpecentes no bairro.

Diante disso, os policiais conseguiram uma ordem da Justiça para revistar as casas e juntamente com a Delegacia de Investigações Gerais – DIG e do Canil da GCM foram até os locais e em revista conseguiram localizar drogas e dinheiro.

Um homem também foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de entorpecentes. A droga e o dinheiro foram apreendidos.