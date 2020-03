Operação conjunta da Polícia impede ação criminosa em escola de Avaré

Nesta terça-feira (11), por volta das 06h05min, a Polícia Militar desencadeou uma operação conjunta com a Polícia Civil no município de Avaré/SP, inibindo uma ação criminosa de três adolescentes com idades entre 15 e 16 anos, que arquitetavam praticar um ataque com arma de fogo contra alunos, professores e funcionários de uma escola estadual do município.

Inicialmente, através da Ronda Escolar, a Polícia Militar obteve informações que três alunos arquitetavam o ataque na escola. Durante as diligências, descobriu-se que os alunos faziam apologia ao fatídico evento que ocorreu em Suzano/SP, que completa um ano no dia 13 deste mês, que culminou na morte de vários inocentes.

Com essas informações e com o apoio da Polícia Civil foram requeridos mandados de busca e apreensão nas residências dos adolescentes. Foram encontrados vários objetos que poderiam ser utilizados no ataque, sendo uma arma de fogo calibre 22, com silenciador, uma arma de pressão, um simulacro de pistola, sete munições de calibre 38, dois canivetes, uma faca, quinze lâminas de bisturi e celulares, nos quais tinham conversas sobre o ataque.

Com esta ação integrada dos órgãos de Segurança Pública de Avaré, preveniu-se uma ação que colocaria em risco a vida de inúmeras pessoas. Os adolescentes estão sendo apresentados no plantão policial para as medidas cabíveis.

Fonte: Farol Notícias