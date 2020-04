Operação conjunta da Polícia Civil e Guarda Municipal apreende drogas na Vila Dom Bosco

Após investigação, policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Itapeva identificaram três casas onde os moradores estariam envolvidos com a venda de drogas.

Na manhã desta sexta-feira (24), de posse de Ordem Judicial, com o Apoio da Guarda Municipal (Canil e Romu), os policiais revistaram as três casas e em uma delas um indivíduo já conhecido no meio policial, com a chegada dos policiais e guardas, correu para o banheiro e passou a dar descarga nas drogas, os agentes tiveram êxito em deter o indivíduo e ainda apreender parte da droga que ele não conseguiu dispensar.

Foram apreendidas porções de cocaina e crack, uma balança de precisão e dinheiro trocado, além de outros objetos para averiguação. O indivíduo e sua companheira foram autuados em flagrante pelo Delegado da DISE.