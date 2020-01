Operação Cochabambas mantém falso médico na cadeia

Com base nas denúncias feitas pela equipe do jornal Ita News a Polícia Federal está desmantelando uma grande quadrilha que usava a Saúde como fonte de renda lesando instituições e principalmente dando falsas esperanças aos doentes.

Já foi apurado que o desvio cometido pela quadrilha ultrapassa R$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais). Todos os bens do indiciado João Paulo Primus Fernandes da Costa estão bloqueados para possíveis indenizações das partes prejudicadas.

Confira as notícias que saíram em sites a nível nacional: