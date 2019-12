Na manhã desta sexta-feira, dia 27, policiais civis da DIG de Itapeva, em continuidade a operação Call Center, cumpriram mandados de busca e prisão preventiva na cidade de São Paulo.

As diligência foram realizadas em diversos endereços da Zona Norte da Capital, e contaram com o apoio de policiais da Delegacia de Itaberá e do Grupo de Operações Especiais de Sorocaba.