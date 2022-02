Na manhã desta segunda-feira (07), policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes- DISE juntamente com a Guarda Municipal prenderam um casal de traficantes e apreenderam uma grande quantidade de drogas na Vila Mariana, em Itapeva.

De acordo com os policiais, há cerca de 30 dias a DISE obteve informações sobre uma residência na Vila Mariana e, segundo os informantes, o local estaria sendo usado para estoque de drogas e do lucro do tráfico naquela comunidade.

Ao realizarem diligências pelo local foi possível verificar e identificar a casa que estava sendo usada pelos traficantes. Diante das investigações, o delegado da DISE conseguiu autorização para busca e apreensão no local. O mandado foi posto executado nesta manhã com apoio do Canil da Guarda Municipal. Os agentes conseguiram então localizar uma grande quantidade de drogas.

No total foram apreendidos: 3.205 porções pequenas de maconha, 21 porções médias de maconha, 466 micro tubos (eppendorfs) com cocaína, 18 porções médias de crack, 2 balanças, 2 aparelhos de telefones celulares, 1 máquina de contar dinheiro e R$32.340,00 em dinheiro. Um casal que estava na casa foi preso em flagrante.