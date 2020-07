No início da tarde desta segunda-feira (06), um ônibus acabou saindo da pista e batendo em um poste em Itapeva, o acidente foi registrado na Avenida Gastão de Mesquita Filho, sentido Nova Campina.

De acordo com testemunhas, o motivo do acidente foi a quebra da barra de direção do coletivo. Apesar de bater e derrubar um poste, não houve registro de pessoas feridas.