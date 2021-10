Onda de invasões e furtos causa preocupação no Distrito Industrial

Uma sequência de invasões e furtos vem tirando o sono dos empresários do Distrito Industrial.

De acordo com os proprietários das empresas, só no mês de setembro foram registrados sete casos do delito no local. Algumas ações dos marginais foram registrados por meio de câmeras de monitoramento e mostram o modo de agir dos indivíduos que forçam portões das empresas e em alguns locais conseguem abrir e furtar os bens materiais dos empresários.

Diante dos fatos, os empresários pedem mais segurança no bairro, solicitando patrulhamento das forças de segurança do município.

O caso já é de conhecimento dos vereadores e devido a situação, o parlamentar Christian Galvão está encaminhando um requerimento a Prefeitura Municipal de Itapeva pedindo informações sobre o funcionamento das câmeras no local e cobrando das autoridades responsáveis pela segurança como Polícia Militar e Guarda Municipal o reforço no patrulhamento.

Em contato com a Polícia Militar, fomos informados que até o fim da matéria não havia solicitação de aumento de patrulhamento no local.

Já a Guarda Municipal informou que o bairro tem monitoramento pelo sistema de câmeras do município e que também é onde fica situado o canil da instituição, dentro das possibilidades estarão intensificando o policiamento pelo local.