Bandidos danificam telhados e quebram paredes para entrar nos estabelecimentos. Além de prejuízos, geram insegurança na população local.

Uma onda de furtos vem tirando o sono de comerciantes e moradores do Bairro Morada do Bosque, em Itapeva.

De acordo com empresários, em menos de um mês já houve relatos de ao menos quatro estabelecimentos sendo invadidos por meliantes que agem durante a madrugada. Três desses estabelecimentos foram invadidos do mesmo jeito, com os bandidos quebrando a parede do local.

Já nesta quinta-feira (31), foi a vez de um empresário do ramo de supermercados alertar sobre a situação recorrente no bairro, em vídeo divulgado nas redes sociais, ele conta que no intervalo de três dias o seu comércio foi invadido duas vezes, e pede para que a população esteja atento aos movimentos suspeitos no bairro.

Diante da situação, moradores e empresários pedem um reforço no policiamento pelo local.

As informações levantadas junto aos empresários e confirmadas pela polícia é de que em um dos furtos, dois indivíduos foram capturados pela PM, um maior que permaneceu preso e um menor que foi liberado no Plantão Policial.

Video depoimento comerciante sobre furtos no Morada do Bosque