Pandemia surgida há mais de três anos matou quase 7 milhões de pessoas ao redor do planeta, em dados oficiais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou, nesta sexta-feira, que está encerrada a emergência declarada para a Covid-19 há mais de três anos, um marco no surgimento intermitente de uma pandemia que matou milhões de pessoas em todo o mundo e mudou a vida cotidiana em condições antes inimagináveis.

— Com grande esperança, declaro a Covid-19 encerrada como uma emergência de saúde global — disse o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O vírus continuará a ter status de pandemia de acordo com a OMS, assim como o HIV.

A mudança da designação da OMS, no entanto, oficialmente chamada de “emergência de saúde pública de interesse internacional”, é um momento significativo na evolução do relacionamento humano com o novo coronavírus.

(Via O Globo / The New York Times).