OMS decreta emergência de saúde pública internacional por coronavírus

Medida é acionada 30 dias após primeira detecção do novo vírus, registrada no dia 31 de dezembro na cidade de Wuhan, na China

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Christopher Black/WHO / via REUTERS

GENEBRA — A Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou nesta quinta-feira emergência de saúde pública de interesse internacional por conta do surto do coronavírus, que já deixou 170 mortos na China e 8.100 infectados. É a sexta vez que a entidade aciona o dispositivo desde a criação do mecanismo, em 2005.

Há uma semana, pesquisadores haviam decidido que “não era hora” de declarar o coronavírus como emergência global. Na ocasião, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitiu que houve uma divisão no painel de 16 especialistas independentes formado para analisar o avanço do coronavírus.

Coronavírus: O que se sabe até agora?

O encontro chegou a ser prolongado por falta de consenso. Dessa vez, a OMS entendeu que a conjuntura da disseminação do coronavírus dentro e fora na China justifica a nova medida.

Ghebreyesus enfatizou que a declaração não é um sinal de desconfiança em relação à capacidade da China de conter a crise, mas uma reação à disseminação do coronavírus em outros países.

Ele aproveitou a coletiva de imprensa para agradecer aos esforços dos profissionais das redes de saúde da China, que têm trabalhado “24 horas por dia e sete dias por semana”. O diretor-geral da OMS fez, ainda, um apelo para que as fake news sobre a crise sejam combatidas para evitar a desinformação.

