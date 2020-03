OMS declara pandemia de coronavírus

Coronavirus - Foto: Getty Images / BBC News Brasil

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia de coronavírus (Covid-19) nesta quarta (11). Segundo a organização, a expectativa é que casos, vítimas fatais e atingidos aumentem.

Apesar da nova classificação, as recomendações para a prevenção da doença seguem as mesmas. “A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS da ameaça representada por esse vírus. Isso não muda o que a OMS está fazendo, nem o que os países devem fazer “, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, em entrevista coletiva transmitida diretamente de Genebra.

Com o título de doença pandêmica, o coronavírus acende um alerta importante, já que fica enquadrado como um vírus novo capaz de infectar seres humanos com facilidade e de ser transmitido de uma pessoa a outra de forma eficiente e continuada. Até o momento, o novo coronavírus tem essas características e, como não há vacina contra o agente patogênico ou tratamento que possa prevenir a doença, conter a sua disseminação se torna tarefa indispensável.

Fonte – Terra