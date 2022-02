Para você que gosta e está com saudade das danças gaúchas em Itapeva, essa é a hora!

Tiveram início hoje, dia 7 de fevereiro, as inscrições para as oficinas de Dança Tropeira e Gaúcha, realizadas pela Secretaria da Cultura e Turismo de Itapeva.

Podem se inscrever munícipes a partir de 07 anos. A oficina terá início no dia 20 de fevereiro com aulas aos domingos e as vagas são limitadas!

O horário da oficina será às 10h (de 07 a 14 anos) e às 15h (acima de 15 anos).

Inscrições na Casa da Cultura Cícero Marques de segunda a sexta-feira das 13h às 20h ou sábado e domingo das 09h às 14h.

Documentos necessários para a inscrição: cópia do RG e comprovante de residência.