Secretário do Obras, Wilhen Kuchta informou as chuvas adiaram a entrega da obra, pois o volume de água que passava pelo local nesses dias colocava em risco a vida dos funcionários.

Um dos maiores problemas enfrentado pela Prefeitura de Itapeva atualmente é a demora na entrega da obra da Rua Dom Luiz de Souza, no trecho próximo ao camelódromo.

O problema iniciou-se após uma forte chuva que caiu em Itapeva no meio do ano de 2021, em junho as obras no local iniciaram com previsão para término em outubro do mesmo ano, no entanto, passados cinco meses a população ainda se pergunta quando a obra será concretizada e assim liberada para o trânsito novamente. Por outro lado, os comerciantes também cobram a finalização da obra para ver se, desta forma, aumenta o movimento do comércio.

Em entrevista, o secretário municipal de Obras e Serviços, Wilhen Carmelo Salles Kuchta, falou sobre as obras no local e a previsão de entrega. Confira:

IN- Comerciantes relataram que ao questionar os funcionários que trabalham no local, foram informados que a lentidão da obra se dá por falta de materiais. Essa informação procede? De quem é a responsabilidade pela aquisição dos materiais?

Wilhen– A responsabilidade pela aquisição de materiais e fornecimento de mão de obra para execução da rede de drenagem de águas pluviais na Rua Dom Luiz de Souza é da empresa Verdibianco, vencedora da Tomada de Preços nº 01/2021. De fato, por se tratar de uma aquisição volumosa de materiais, a empresa pode encontrar certa dificuldade na compra dos mesmos e isso gera transtornos no dia a dia da obra, porém um grande fator que torna a obra morosa, são as decorrentes chuvas.

IN- De acordo com os comerciantes havia um prazo inicial para a finalização das obras, vencido esse prazo foi dado outro prazo que também já venceu. O que está havendo para que esses prazos não sejam cumpridos?

Wilhen– O prazo contratual para a conclusão das obras é dia 17 de maio de 2022. Os prazos anteriores foram aditados devido as ocorrências de chuvas, o qual inviabilizam quaisquer atividades executivas na obra, visto que apresentam um grande risco a vida de todos os funcionários da empresa, devido ao alto volume de águas no local.

IN- Quais as obras a serem executadas ainda no local?

Wilhen– Para finalização da obra, restam a concretagem do trecho final da rede, colocação do restante das lajes e reforma da caixa de passagem existente na Rua Pires Fleury.

IN- A obra neste local é de conhecimento que além de interferir no comércio da região, também contribuicom a intensificação do trânsito. A população já questiona a demora para o término das obras. O que o senhor pode dizer sobre quando o local estará liberado?

Wilhen– Compreendo o transtorno causado aos comerciantes e a população. Vale ressaltar que essa obra acabará com um problema crônico de afundamentos no trecho em questão. O desejo da gestão e da empresa é que a obra se conclua o quanto antes, para que a normalidade se estabeleça na região. O prazo contratual atual para conclusão das obras é 17 de maio de 2022.