A partir desta quinta-feira, 11, a CCR SPVias realizará desvios de tráfego na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), na altura do km 288, trecho que liga os municípios de Itapeva, Itaberá, Capão Bonito e Itararé. As intervenções serão necessárias para continuidade das obras de prolongamento e duplicação da rodovia, iniciadas em julho.

Durante todo o período de obras a Concessionária reforçará a sinalização com orientações aos motoristas.

Orientação:

Rota para quem sai de Itararé sentido:

Itapeva (centro) – o motorista deverá utilizar o desvio e acessar a Avenida Expedicionários de Itapeva.

Itaberá – o motorista deverá utilizar o desvio e cruzamento em nível para acessar a rua João Peretti, ao lado do pátio da empresa Joed.

OBS: Veículos pesados deverão utilizar o retorno km 284+050.

Rota para quem sai de Capão Bonito sentido:

Itapeva – o motorista deverá utilizar o desvio e retorno em nível para acessar a Avenida Expedicionários de Itapeva.

Itaberá – o motorista deverá utilizar o desvio e acessar a rua João Peretti, ao lado do pátio da empresa Joed.

Rota para quem sai do centro de Itapeva sentido:

Itaberá – o motorista deverá utilizar o desvio e acessar a rua João Peretti, ao lado do pátio da empresa Joed.

OBS: Veículos pesados utilizar o retorno km 284+050.

Itararé – o motorista deverá utilizar o desvio e acessar a Rodovia Francisco Alves Negrão (SP258) sentido Itararé

Capão Bonito – o motorista deverá utilizar o desvio e acessar a Rodovia Francisco Alves Negrão (SP258) sentido Capão Bonito.

Rota para quem sai de Itaberá sentido:

Itapeva – o motorista deverá utilizar o desvio e retorno em nível para acessar a Avenida Expedicionários de Itapeva.

Capão Bonito – o motorista deverá acessar o desvio em frente a Joed e utilizar o cruzamento em nível para seguir sentido Capão bonito.

As obras de prolongamento e duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão, na região de Itapeva, contemplam infraestrutura completa com implantação de faixas de aceleração e desaceleração em pavimento flexível, estruturas de contenção, execução de obras de arte especial, implantação de sinalização horizontal e vertical, com reforço nos elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas e revestimento vegetal.

Os investimentos são superiores a R$ 272 milhões e devem gerar mais de 7 mil empregos.

Entre todas as benfeitorias, também está prevista a implantação de uma Base Operacional, com equipe de socorro médico e mecânico. Apoio ao viajante com banheiro com acessibilidade e funcionamento 24h. O prazo para conclusão das obras é de 24 meses.

Os trechos estarão sinalizados e os usuários poderão obter informações do tráfego pelo site www.spvias.com.br ou pelo Disque CCR SPVias (0800 703 5030)

Obs.: A programação pode sofrer alterações em razão de fatores climáticos.

Via Grupo CCR.