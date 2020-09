Obras de asfaltamento da Perimetral Mário Covas estão em ritmo acelerado

Por meio de uma ação conjunta entre as Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e a Secretaria de Administrações Regionais, Transportes e Serviços Rurais foi dado início aos trabalhos de recuperação de base e asfalto em diversos pontos do Anel Viário Mário Covas, no Bairro de Cima.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Diego Oliveira Carvalho, os serviços de fresagem do asfalto estão sendo realizados com recursos próprios da Prefeitura e foram realizados preliminarmente para posterior recebimento do recapeamento asfáltico, já previsto através de convênio federal.

O investimento total da obra é de R$ 1.101.544,05, sendo R$ 987.600,00 do Governo Federal, por meio de emenda da deputado Guilherme Mussi, com contrapartida da Prefeitura no valor de R$ 113.944,05.

“Até o momento já foram aferidos 66% da obra”, contou o secretário.

A recuperação desta via é de grande importância, tendo em vista que pelo local há um tráfego intenso de veículos, principalmente pesados, pois é uma das estradas de ligação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) à Rodovia Pedro Rodrigues Garcia (SP-249). Estas melhorias deverão dar mais segurança aos motoristas que trafegam pelo local, além de atender uma demanda antiga da população.

“Gostaria de agradecer à Secretaria da Defesa Social, que nos deu suporte para esta ação, disponibilizando seus guardas municipais para o controle do trânsito na Vicinal. Mais uma vez o trabalho dos GCMs foi de fundamental importância, para que pudéssemos fazer o nosso”, finalizou o secretário.