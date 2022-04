No domingo, dia 24 de abril, a Comissão da Mulher Advogada de Itapeva realizou uma caminhada em apoio ao mês azul de conscientização ao autismo.

Estiveram presentes no evento Dra. Erika Satiko, membro suplente representante da OAB 76ª Subseção de Itapeva junto ao CMDPD – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; o Prefeito de Itapeva Dr. Mário Tassinari; a primeira dama Dra. Eliana Tassinari, representando o Fundo Social de Solidariedade; Dra. Renata Domingues, representando a Diretoria da OAB – 76ª Subseção de Itapeva. Não deixando de mencionar a honrosa participação das crianças e seus familiares, do CMDPD.

As advogadas da Comissão da Mulher agradecem a todos os participantes. “A Conscientização é de todos nós.”

Abril é o mês de Conscientização Mundial sobre o autismo. O mês foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007, para lembrar a data e chamar a atenção da sociedade para o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos.

Os níveis das suas condições e necessidades são variáveis.

Por que a cor azul? Porque o TEA atinge mais meninos do que meninas, em proporção de 4:1.

A prevalência do TEA vem aumentando nos últimos anos. Segundo os dados do Centers for Disease Control and Preventivo – CDC (2021), nos EUA 1 a cada 44 crianças recebe o diagnóstico. O Brasil não apresenta pesquisas relevantes. Porém ativistas e sociedade em geral tem cada vez mais falado sobre o tema, pois necessidades como quebra de preconceito, garantias de direito e ampliação de políticas públicas, se faz necessário.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMPD com a parceria das Comissões Jovem Advocacia, Empreendedorismo e Marketing Jurídico e demais profissionais da OAB/SP -76° subseção de Itapeva, pais, entidades do município e profissionais da área convidam você para no próximo dia 27/04 vestir azul e publicar nas suas redes sociais #DIAAZUL