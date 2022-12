O sorriso é o nosso cartão de visitas. Muitas vezes apenas um detalhe nos dentes incomoda e faz com que a pessoa já não consiga sorrir com tanta facilidade. Em tempos tão difíceis que vivemos, sorrir é tão importante e necessário, não é mesmo?

Nós conversamos com o dentista Dr. Rafael Hish de Ávila, que explicou sobre as correções, as facetas e os procedimentos que podem devolver o sorriso ao paciente em apenas um dia.

De acordo com o profissional, seu foco é a estética dos dentes, através de facetas, do alinhamento, das pequenas a grandes correções que fazem toda a diferença. “É sim possível ter um resultado satisfatório em apenas um dia de tratamento, mas também existem casos específicos, que seria melhor a ortodontia (aparelho) para ter um alinhamento melhor ou em caso que usou aparelho por muitos anos e o paciente já é adulto, aí tenta melhorar através das facetas, cada caso é diferente”, explicou.

Sobre a durabilidade e recomendação, Dr. Rafael explica que qualquer pessoa pode receber o tratamento com correções e facetas, varia da avaliação para escolher qual o melhor procedimento e qual se adequa mais para o caso do paciente. “Tudo o que é feito na boca, que não seja provisório, vai da qualidade do serviço prestado pelo dentista e do paciente com o cuidado, em manter o uso correto do fio dental, escovação, limpeza em geral, para então durar muito tempo”, disse.

Existem dois tipos de facetas, a de cerâmica que teria o desgaste do dente. “Tudo que se coloca na boca tem que ficar bem adaptado ao dente e a gengiva, qualquer sobre contorno teria problemas ao longo prazo. Por isso, a faceta na cerâmica, que seria o mais caro, precisa do desgaste do dente, porém ela não terá o dente em formato original novamente por conta do desgaste necessário e perda do esmalte, então é recomendado para clientes que já tem um muita restauração no dente”, salientou. Há também o tratamento em resina, o qual não necessita de desgaste dos dentes. “Há somente desgaste para alinhar dentes, deixar eles certos, caso contrário não terá desgaste algum. Existemuito jogo de marketing, podia ser postado antes depois dos dentes originais e depois já com facetas, mas muitos postam o antes com os dentes desgastados, que realmente chocam e causam um impacto maior”, reforçou.

Mas atenção, Dr. Rafael alerta! “É ideal para uma pessoa descontente com o sorriso e bom procurar um profissional para avaliar e ver qual tratamento e melhor para o caso específico dele. Não saiam apenas ‘comprando’ ideais do sorriso perfeito sem que um profissional avalie sua estrutura dentária e recomende o melhor tratamento para você, pois estamos falando de autoestima, do seu cartão de visita”, finalizou.