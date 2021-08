O que você precisa saber sobre lente de contato (facetas) em resina?

As lentes de contato dental (facetas) são indicadas para uso de diversos pacientes, para pequenas correções estéticas, forma, cor, tamanho e/ou pequenos alinhamento dentais. Saiba mais:

1- Processo indolor!

2- Com pouco desgaste dental, muitas vezes nenhum! Sem sangue, sem dor.

3- Leva cerca de 2 a 3 horas apenas.

4- As resinas usadas são de alta qualidade, dando a durabilidade e estética necessárias.

5- A durabilidade pode variar de acordo com os cuidados do dia dia e com manutenções periódicas.

6- Recomendamos que sejam feitas manutenções de 6 em 6 meses junto com a limpeza dental.

7- A cor varia de acordo com o gosto de cada paciente.

Mais informações no Whatsapp (15) 99735-1035.

Por Dr. Rafael Ávila, dentista formado pela USP. A clínica está localizado na Rua Josino Brisola, n° 746, no Centro de Itapeva.

