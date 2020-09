Números da criminalidade despencaram em agosto

A 1ª CIA/PM do 54ºBPM/I comemora os números alcançados durante o mês de agosto em comparativo com o mesmo período de 2019.

A companhia de polícia responsável pelo policiamento nos municípios de Itapeva, Buri, Ribeirão Branco e Taquarivaí, tiveram redução significativa em diversos crimes, os mais satisfatórios ficaram por conta da redução em 100% dos roubos de veículos e de homicídios.

De acordo com os dados da Polícia Militar só em agosto foram feitas 34 prisões em flagrante e mais de 1,100 pessoas foram abordadas.

Outro número que vale destacar foi a redução de roubos (75%) e furtos (39%).

De acordo com a Polícia Militar os resultados são produtos de um policiamento preventivo e de operações realizadas constantemente pelos policiais, levando assim uma sensação de segurança maior a população do municípios de abrangência da 1ªCIA/PM.