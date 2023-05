A ETEC Dr. Demétrio de Azevedo Júnior tem primado há anos por um ensino técnico de qualidade e para isso busca investir em estrutura e equipamentos.

A instituição acredita que o aluno deve ter nesse processo o ensino teórico e principalmente prático. No Curso Novotec Edificações e no curso de Técnico em Edificações as disciplinas de Projetos buscam trazer o aluno para junto de uma ferramenta que é essencial aos profissionais da área: o AutoCAD – Ferramenta de desenho.

Desde o início do curso os alunos vão para os laboratórios e aos poucos vão se familiarizando com a ferramenta e aprendendo sobre o que ela lhes pode auxiliar. Nisso recebe a orientação de acompanhamento de professores com prática na área de atuação.

Estude com a @etec_itapeva : Curso de Técnico em Edificações Noturno e Novotec Edificações.

(Arquiteto e Professor Antônio Robson)