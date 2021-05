Novos horários para o transporte coletivo em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio do Departamento de Transportes, informa alguns ajustes nos horários do transporte coletivo urbano para melhor atender a população.

Entretanto, a capacidade máxima dos coletivos segue reduzida e os protocolos de distanciamento social e prevenção ao vírus da Covid-19 estão sendo mantidos para evitar novos casos de transmissão.

O Diretor de Transporte Público de Itapeva, Paulo César dos Santos, explicou que todas as mudanças nos itinerários e linhas são previamente estudadas para otimizar a operação, com uma equipe técnica acompanhando a circulação e fazendo ajustes caso for necessário.

Veja abaixo a tabela de horários divulgada: