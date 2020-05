Novos convocados do Processo Seletivo Simplificado da Saúde de Nova Campina tomam posse

Novos convocados do Processo Seletivo Simplificado da Saúde de Nova Campina tomam posse

Na tarde desta terça-feira, dia 19 de maio, quatro (4) novos profissionais as saúde tomaram posse, dentre eles, três (3) motoristas e uma (1) auxiliar de enfermagem.

Estes novos profissionais foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Saúde nº 001/2020 para o preenchimento de vagas temporárias na área da saúde em razão da pandemia causada pela Covid-19.

A prefeita Josi, juntamente com o secretario de saúde Junior e o coordenador de ações em saúde Matheus deram as boa vindas aos mesmos que irão atuar tanto nas unidades de saúde do município, como na barreira sanitária e Samu.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Campina