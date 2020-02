Novo gestor do AME fala ao Ita News

O AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Itapeva passará a ser administrado pela Santa Casa de Andradina a partir de março.

Para saber quais as experiências da nova administração e os planos para o AME local, a equipe do Jornal Ita News esteve com Sebastião Sérgio da Silva – Superintendente da OS Santa Casa de Andradina.

Sebastião contou em entrevista que a nova gestão já é experiente na área e que administra até o momento unidades de saúde em sete cidades do estado de São Paulo, além disso, ele garantiu que os cargos de funcionários serão mantidos, e que somente na questão da administração e gerencia médica serão feitas mudanças. Confira:

IN- Qual a situação da Santa Casa de Andradina em relação aos AMEs?

Sebastião- A Santa Casa de Andradina hoje faz uma gestão de cinco anos com AME de Andradina, Araçatuba, Fernandópolis, Promissão, Botucatu e agora a partir de março também o AME de Itapeva, também fazemos a gestão das unidades do Lucy Montoro de Pariquera-Açu e de Fernandópolis.

IN- Como foi que vocês entraram neste Mercado?

Sebastião- A Santa Casa de Andradina é uma OS desde 2009, ela já fazia a gestão do AME de Andradina que na época foi uma estratégia da Secretaria do Estado que as santas casas fizessem a gestão e consequentemente houve essa expansão nos AMEs de Araçatuba e Promissão que são próximos a Andradina e logo mais apareceram alguns editais do qual participamos e ganhamos por ter o melhor projeto e hoje chega a esse total de oito contratos firmados com a Secretaria Estadual de Saúde.

IN- O que esperar do trabalho de vocês em Itapeva?

Sebastião- Muito empenho, trabalho, temos um modelo de gestão competente, a maioria das nossas unidades elas tem notas 100, notas essas emitidas pelos usuários, nosso desafio aqui é melhorar esse atendimento, fazer com que essas pessoas tenham um atendimento melhor do que elas tem hoje, sendo que hoje o atendimento já é muito bom, mas temos como desafio melhorar ainda mais e consequentemente impactar na qualidade de vida das pessoas.

IN- A situação das cirurgias eletivas podem melhorar?

Sebastião- O AME daqui tem a capacidade de fazer a cirurgia de porte laboratorial, acho que nós conseguimos trazer para cá a cirurgia de cataratas que dá para fazer no ambulatório, de ligadura elástica, entre outros procedimentos que a gente consegue resolver rapidamente, agora cirurgia de porte maior não será possível realizar aqui porque ele não é um AME cirúrgico e é necessário um hospital para que ele seja realizado esse tipo de cirurgia.

IN- No quadro de funcionários o que mudará?

Sebastião- Em suma não mudará nada, todos os cargos de funcionários serão preservados, exceto os de administração, de gerente médico, esses serão substituídos, os demais terão seus cargos garantidos, seus empregos assegurados, não faremos qualquer tipo de demissão.

IN- Qual o tempo de duração dessa administração?

Sebastião- Contrato tem duração de cinco anos.

IN- Qual a mensagem que o senhor deixa a população de Itapeva e região?

Sebastião- Gostaria de tranquiliza-los e dizer para eles que o AME vai continuar atendendo a todos, não vai haver qualquer tipo de falta de atendimento e contamos com a colaboração de todos para que tenhamos um ame melhor para Itapeva e região.