Novembro Azul: Unidade do Câncer da Santa Casa reforça importância dos exames preventivos

A Unidade do Câncer da Santa Casa de Itapeva (UCI) decorou a unidade de azul, com o objetivo de lembrar os homens sobre a importância de procurar um médico e realizar exames preventivos.

A Unidade do Câncer de Itapeva (UCI) é referência para toda a região Sudoeste Paulista. Funciona desde 2011, onde já são atendidos pacientes oncológicos SUS, cuja regulação é feita através do CROSS ONCO. Atende também pacientes de planos de saúde e particulares.

Em 2015, a Unidade do Câncer de Itapeva passou a contar com novo prédio e estrutura moderna e adequada para a realização de consultas, quimioterapia, além de cirurgias e cirurgias plásticas reparadoras.

A equipe multiprofissional da UCI é formada por enfermeiras, assistente social, psicóloga, farmacêuticas, nutricionista e fisioterapia, além da equipe médica composta por oncologista, urologista, nefrologista, cardiologista, cirurgião geral e cirurgiã plástica.

A UCI também conta com uma unidade farmacêutica com modernos equipamentos e uma equipe de profissionais competentes responsáveis pela diluição dos quimioterápicos.