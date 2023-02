Dentre os exonerados duas secretárias que estiveram envolvidas em polêmicas e oposição diz que medida pode ser para evitar possível cassação.

Nesta terça-feira (07), a Prefeitura Municipal de Itapeva, através do Diário Oficial comunicou a exoneração de nove secretários municipais do governo Mário Tassinari (DEM).

No primeiro momento foram anunciados os nomes de oito secretários, sendo eles; Luiz Fernando Tassinari (Relações Institucionais), Rodrigo Tassinari (Administração e Recursos Humanos), Luiz Henrique Oliveira (Coordenação e Planejamento), Wilson Roberto Margarido (Administrações Regionais), Eunice Rodrigues (Educação), Tatiana de Carvalho (Recursos Hídricos e Meio Ambiente), Keli Aparecida (Transportes e Serviços Rurais), Maria Cristina (Saúde). Também foi exonerado o Diretor de Departamento de Controle, Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Valdinei Pinheiro Vasco (Preto do Bairro de Cima).

Posteriormente em uma edição extra do Diário Oficial, a secretária Ana Paula de Almeida da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes, Lazer e Eventos Especiais, também foi exonerada.

A medida foi vista como uma articulação política pelos vereadores da oposição, que acreditam que devido as Comissões Especiais de Inquéritos – CEIs que tramitam na Casa de Leis e principalmente das Comissões Processantes instauradas na última semana, o prefeito exonerou os secretários para no lugar deles nomear pessoas indicadas por vereadores que em troca votariam a favor do chefe do executivo quando as questões forem levadas a votação no Plenário da Câmara.

Dos secretários exonerados, duas estiveram envolvidas em polêmicas nas últimas semana: a da Educação chegou a enfrentar a resistência de professores que até pensaram em realizar uma paralisação devido a mudança de carga horária proposta pela Secretaria, além disso, há diversas reclamações de pais de alunos e vereadores quanto à situação das escolas no que diz respeito a estrutura, como tetos correndo risco de desabar, mato alto com animais peçonhentos adentrando no recinto escolar, portas de salas de aulas quebradas, banheiros quebrados, entre outras situações.

Outra secretária que foi exonerada e também está envolvida em uma grande polêmica é a da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, pasta responsável pela questão animal e que deveria estar fiscalizando o CPA – Centro de Proteção Animal, onde os responsáveis pelo local acabaram presos por suspeita de maus tratos aos animais sob a custódia do CPA e que o Ministério Público recomendou um Processo Administrativo do município para apurar eventual omissão de agentes públicos (nomeados pelo prefeito) ou funcionários públicos (cargos por concurso).

N.R: Entramos em contato com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Itapeva, porém não obtivemos respostas até o momento.