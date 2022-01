Devido à grande procura para as Oficinas de Ballet Infanto-juvenil e Baby Class, A Secretaria Municipal de Cultura informa que iniciam hoje (24/01) as inscrições para as novas turmas com aulas aos sábados, conforme horários abaixo:

* BALLET BABY CLASS

Idade: de 04 a 06 anos.

Dia/horário: Sábados das 09h às 11h.

* BALLET INFANTO-JUVENIL

Idade: de 07 a 12 anos

Dia/Horário: Sábados das 11h às 13h

AS AULAS SEGUIRÃO TODOS OS PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO À COVID-19.

Vagas Limitadas!

Inscrições:

Casa da Cultura de segunda à sexta das 13h às 20h.

Sábado e Domingo das 09h às 14h.

* Documentos necessários:

– Cópia do RG ou Certidão de Nascimento do aluno

– Cópia do RG do responsável

– Cópia do comprovante de residência