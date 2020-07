Novamente Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas na Vila Vitória

Nesta quinta-feira, as equipes táticas da Guarda Municipal R.O.M.U e C.A.N.I.L se deslocaram até a Vila Vitória, próximo à Vila São Benedito em Itapeva, para averiguar uma denúncia, pois segundo informações havia um indivíduo no local manipulando algo ilícito.

No local não foi encontrado ninguém, porém com o apoio da cadela Zara nas buscas, foi logrado êxito em localizar porções de maconha.

Dando continuidade à varredura, as equipes encontraram dois tonéis cheios de cocaína e vários outros objetos.

Diante dos fatos, a GCM apresentou as drogas e objetos à autoridade policial, a qual determinou o registro da ocorrência e apreensão dos 3659 microtubos de cocaína cheios; 3 sacos plásticos embalados de cocaína, totalizando 88 gramas; 4 porções grandes de maconha e mais 6 porções pequenas, totalizando 518 gramas; 4247 microtubos vazios; 8 munições intactas calibre 32; 2 tonéis, um grande e um pequeno; 2 balanças de precisão digital; 1 tigela e 1 peneira contendo resquícios de entorpecentes.