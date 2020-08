Nova viatura do Corpo de Bombeiros está em pleno funcionamento

Itapeva foi a primeira cidade do Estado a receber o veículo com compartimento exclusivo para equipamentos de salvamento

Teve início na terça-feira (11) o funcionamento da nova viatura dos bombeiros, que foi entregue para a corporação em fevereiro deste ano. Devido à pandemia do novo Coronavírus e os trâmites burocráticos, a viatura estava parada neste período, mas esta semana foi colocada para uso.

Itapeva foi a primeira cidade do Estado a receber este tipo de viatura para o Corpo de Bombeiros com compartimento exclusivo para salvamentos. A aquisição, que custou R$ 277.700,00 foi possível com verba da Justiça do Trabalho, por intermédio do juiz Marcelo Simões.

Além do compartimento exclusivo para equipamentos de salvamento, a ambulância conta com materiais de combate à incêndio, desencarcerador elétrico para retirada de vítimas presas às ferragens, aparelhos de salvamento aquático e também de pessoas em situação de perigo nas alturas.

O Tenente PM Schutt, comandante do Corpo de Bombeiros, explicou ao chefe do Poder Executivo que a viatura ficou legalizada em boa hora, pois a outra unidade de salvamento semelhante está sucateada.