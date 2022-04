A Escola de Gastronomia do Fundo Social de Solidariedade iniciou uma nova turma no Curso de Padaria Artesanal.

Esse aprendizado tem como objetivo de promover a capacitação dos alunos nas técnicas de panificação artesanal e além de receberem orientações de higiene no manuseio dos produtos. As técnicas de preparo são simples e o aprendizado pode servir como uma nova fonte de renda familiar.



O curso de Padaria Artesanal incentiva a autonomia das famílias na produção de produtos para comercialização e geração de renda e também a melhoria da alimentação familiar.

As inscrições para os cursos são feitas no local: Rua Sinhô de Camargo, n° 384, ao lado Mercado do Produtor na Escola de Gastronomia.