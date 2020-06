Nova sede da Casa do Adolescente será reinaugurada na terça-feira, dia 30

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde, irá reinaugurar a nova Casa do Adolescente, que será na terça-feira, dia 30, a partir das 9h.

A reinauguração será transmitida online pelo facebook da Prefeitura, respeitando as condutas de prevenção ao Covid-19.

As novas instalações funcionarão na Avenida Paulo Leite de Oliveira, no antigo Cras da Vila Nova. O local conta com toda a estrutura necessária para o atendimento, visando a melhor assistência aos munícipes assistidos pela instituição.