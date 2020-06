Nova remessa de kits de hortifrútis começará a ser entregue amanhã para alunos da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, está realizando a montagem de nova remessa dos kits de hortifrútis, que serão distribuídos às famílias que realizaram o cadastro para receber o kit merenda.

Os agricultores familiares de Itapeva são os responsáveis pela entrega dos alimentos por meio do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eles são de boa qualidade, possuindo todos os nutrientes necessários para a alimentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Os produtos alimentícios in natura como é o caso da banana, batata doce, tangerina, tomate, chuchu e mel, compõem os kits, sendo que são todos em pacotes de 1 kilo exceto o mel, pois estes alimentos são de suma importância para a saúde das crianças.

Alguns destes alimentos são substituídos por outros conforme a disponibilidade de entrega dos agricultores e por essa razão, nem todos os kits são iguais.

Lembrando que a distribuição começa nesta terça-feira, dia 2 de junho, a partir das 13h aos alunos cadastrados. De acordo com a Secretaria de Educação, quem se cadastrou, não haverá a necessidade de fazê-lo novamente.

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a previsão é que sejam entregues mais de 9.500 kits de hortifrúti neste mês. Mais informações podem ser obtidas no telefone (15) 3522-0055.